«ВКонтакте» начала блокировать страницы за посты о «суицидальных пабликах»

Meduza
14:54, 15 февраля 2017
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Администрация социальной сети «ВКонтакте» начала блокировать страницы пользователей, которые используют хэштеги, связанные с «суицидальными пабликами» — сообществами, где участников якобы склоняют к совершению самоубийств. Об этом «Медузе» сообщила пресс-служба компании.

«Мы против того, чтобы на этой теме спекулировали, распространяя связанные с ней материалы», — заявил представитель «ВКонтакте» Евгений Красников.

О каких именно хэштегах идет речь, он не уточнил. Ранее один из пользователей сайта Geektimes написал, что удаляются записи с использованием слов (не только хэштегов) «4:20», «Тихий Дом», «хочу в игру» и «куратор»; при многократном использовании этих слов страница блокируется.

Представители «ВКонтакте» сообщили, что после блокировки пользователя просят «сообщить о причинах публикации спорной записи»; после этого в зависимости от ответа ему или предлагают помощь психологов, или просят «не увеличивать популярность „групп смерти“ даже в рамках борьбы с ними», или дают «советы по безопасности страницы».

Широкую известность тема подстрекательства подростков к суициду в закрытых группах «ВКонтакте» приобрела после публикации в «Новой газете» в мае 2016 года резонансной статьи Галины Мурсалиевой под названием «Группы смерти». В начале 2017 года количество поисковых запросов, связанных с деятельностью «групп смерти», снова резко выросло.
По данным СК, в результате деятельности описанных в статье сообществ погибли как минимум 15 человек. Администратор одной из этих групп, Филипп Будейкин по прозвищу Филипп Лис был задержан в ноябре, ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства.

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