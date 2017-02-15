«ВКонтакте» начала блокировать страницы за посты о «суицидальных пабликах»

Администрация социальной сети «ВКонтакте» начала блокировать страницы пользователей, которые используют хэштеги, связанные с «суицидальными пабликами» — сообществами, где участников якобы склоняют к совершению самоубийств. Об этом «Медузе» сообщила пресс-служба компании.

«Мы против того, чтобы на этой теме спекулировали, распространяя связанные с ней материалы», — заявил представитель «ВКонтакте» Евгений Красников.

О каких именно хэштегах идет речь, он не уточнил. Ранее один из пользователей сайта Geektimes написал, что удаляются записи с использованием слов (не только хэштегов) «4:20», «Тихий Дом», «хочу в игру» и «куратор»; при многократном использовании этих слов страница блокируется.

ого. если попытаться запостить любой бред с хэштегом #синийкит вконтакте. pic.twitter.com/vbvwgsudid — Егор Максимов (@egor_mq) February 15, 2017

Представители «ВКонтакте» сообщили, что после блокировки пользователя просят «сообщить о причинах публикации спорной записи»; после этого в зависимости от ответа ему или предлагают помощь психологов, или просят «не увеличивать популярность „групп смерти“ даже в рамках борьбы с ними», или дают «советы по безопасности страницы».