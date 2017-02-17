В повторном приговоре Навальному нашли только одну оригинальную страницу

Диссернет
05:45, 17 февраля 2017
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Текст повторного приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу «Кировлеса» почти полностью повторяет решение, вынесенное три года назад. К такому выводу пришли эксперты сообщества «Диссернет», сравнившие тексты двух приговоров.

Из 56 страниц приговора, вынесенного в феврале 2017 года только одна полностью отличается от первого решения, зачитанного в июле 2013 года. На остальных страницах судья Алексей Втюрин, который вел второй процесс, в своем решении полностью или частично повторил приговор судьи Сергея Блинова.

Эксперт «Диссернета» Андрей Заякин в беседе с «Дождем» назвал идентичность отдельных фрагментов приговора «восхитительной». Отличия между приговорами, по его словам, есть в основном только в показаниях подсудимых и в той части документа, где приводится оценка доказательств.

Адвокат Офицерова Светлана Давыдова также заметила, что в новом приговоре показания свидетелей перечислены в том же порядке, в каком их исследовали в первом процессе. На втором суде порядок был другим.

На повторном суде по «Кировлесу» Навального приговорили к пяти годам условно, Офицерова — к четырем годам. Таким образом приговор не изменился по сравнению с 2013 годом, когда на апелляции реальные сроки осужденным также заменили на условные.
Дело «Кировлеса» было отправлено на пересмотр после решения Европейского суда по правам человека, который признал, что Навального и Офицерова осудили за действия, неотличимые от обычного ведения бизнеса.

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