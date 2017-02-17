В повторном приговоре Навальному нашли только одну оригинальную страницу

Текст повторного приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу «Кировлеса» почти полностью повторяет решение, вынесенное три года назад. К такому выводу пришли эксперты сообщества «Диссернет», сравнившие тексты двух приговоров.

Из 56 страниц приговора, вынесенного в феврале 2017 года только одна полностью отличается от первого решения, зачитанного в июле 2013 года. На остальных страницах судья Алексей Втюрин, который вел второй процесс, в своем решении полностью или частично повторил приговор судьи Сергея Блинова.

Эксперт «Диссернета» Андрей Заякин в беседе с «Дождем» назвал идентичность отдельных фрагментов приговора «восхитительной». Отличия между приговорами, по его словам, есть в основном только в показаниях подсудимых и в той части документа, где приводится оценка доказательств.

Адвокат Офицерова Светлана Давыдова также заметила, что в новом приговоре показания свидетелей перечислены в том же порядке, в каком их исследовали в первом процессе. На втором суде порядок был другим.