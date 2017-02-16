РПЦ попросит о передаче Андроникова монастыря, в котором расположен музей имени Андрея Рублева

РПЦ намерена подать заявление о передаче в ее пользование московского Андроникова монастыря, на территории которого расположен музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. Об этом сообщила глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По ее словам, «подачу заявления согласовывает непосредственно святейший патриарх [Кирилл]». Она отметила, что «процесс, скажем так, небыстрый» и «вопрос рассматривается на перспективу».

Церковь планирует вывести деятельность музея Андрея Рублева за пределы монастыря, заявил настоятель прихода Спасского собора Андроникова монастыря протоиерей Вячеслав (Савиных). «Мы хотим возродить монашескую жизнь в обители, чтобы здесь был монастырь настоящий», — цитирует его РИА Новости.

Фото: Ива Афонская / Фотобанк Лори

Директор музея Михаил Миндлин заявил «Медузе», что «не готов комментировать непроверенную информацию».

Заявление о планах РПЦ получить в пользование монастырский комплекс прозвучало вскоре после выхода на телеканале «Россия 1» репортажа о строительстве на территории бывшего некрополя монастыря «центра китайской медицины». Игумения Ксения назвала строительство незаконным и призвала его пресечь. В дирекции музея, в свою очередь, подчеркнули, что не имеют отношения к строительству. «Монастырская территория — это вопрос к Русской православной церкви, к музею это не имеет отношения», — заявили в музее.

После выхода репортажа директор музея Михаил Миндлин опубликовал открытое письмо к гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву, в котором обвинил журналистов «России 1» в нанесении ущерба его репутации и попросил опровергнуть утверждение, что он «тоже решил наладить бизнес» в монастыре.