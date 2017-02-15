Команда Трампа контактировала со спецслужбами России в течение года перед выборами

Члены предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, а также люди из его окружения в течение года неоднократно говорили по телефону с представителями российской разведки. Об этом со ссылкой на источники в предыдущей и нынешней администрации Белого дома сообщают The New York Times и CNN.

Контакты между американцами и русскими были зафиксированы в рамках стандартного мониторинга переговоров иностранцев, которых подозревают в работе на спецслужбы. При этом разведка США пыталась выяснить, мог ли штаб Трампа координировать с Россией хакерские атаки во время предвыборной кампании, но никаких доказательств этого не нашла.

По информации CNN, как Трампу, так и бывшему президенту США Бараку Обаме доложили о выявленных контактах. При этом 14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на вопрос о возможных переговорах заявил, что никто из штаба Трампа не общался с представителями России.

В публикациях называются имена двух представителей команды Трампа, которые контактировали с Россией — это бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Манафорт назвал эти сведения «абсурдом» и заявил, что никогда не общался с представителями российской разведки или правительства. При этом Манафорт заметил, что отличить обычного россиянина от разведчика невозможно, «они же не носят значки „Я — русский разведчик“».