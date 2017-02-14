Журналистка Ксения Соколова стала президентом фонда доктора Лизы

«Первоочередная задача для меня, сотрудников и для всех, кто хочет помочь в продолжении дела доктора Лизы, это сохранение всех текущих проектов, оказание помощи подопечным организации в полном объеме, поиск необходимых для этого ресурсов и спонсорской помощи. В перспективе мы планируем существенно расширить сферы нашей деятельности», — цитирует Соколову РИА Новости.

«Я глубоко тронута тем, что коллеги и соратники Елизаветы Петровны оказали мне доверие и предложили принять непосредственное участие в работе организации, став президентом „Справедливой помощи“. Это большая честь и огромная ответственность», — сказала Соколова.

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе под Сочи. Она была на борту Ту-154 Минобороны РФ, на котором артисты ансамбля имени Александрова летели в Сирию, чтобы выступить перед российскими военными. Самолет через несколько минут после взлета упал в Черное море, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

О возможном назначении Ксении Соколовой руководителем фонда «Справедливая помощь» в январе писал РБК . Собеседники издания утверждали, что сама Елизавета Глинка «считала правильным, чтобы фондом в случае ее гибели занималась именно Соколова». В то же время отмечалось, что журналистка может возглавить фонд ненадолго — до того момента, пока не будет найден постоянный руководитель.

Ксения Соколова работала в GQ и «Снобе». В 2016 году она на два месяца стала главным редактором журнала Esquire и участвовала в выборах в Госдуму, но проиграла.