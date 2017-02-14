Журналистка Ксения Соколова стала президентом фонда доктора Лизы
Журналистка Ксения Соколова стала президентом фонда «Справедливая помощь», который основала врач Елизавета Глинка (доктор Лиза), погибшая 25 декабря в авиакатастрофе под Сочи.
Соколова была избрана руководителем организации на заседании членов общего собрания фонда 14 февраля.
«Первоочередная задача для меня, сотрудников и для всех, кто хочет помочь в продолжении дела доктора Лизы, это сохранение всех текущих проектов, оказание помощи подопечным организации в полном объеме, поиск необходимых для этого ресурсов и спонсорской помощи. В перспективе мы планируем существенно расширить сферы нашей деятельности», — цитирует Соколову РИА Новости.
«Я глубоко тронута тем, что коллеги и соратники Елизаветы Петровны оказали мне доверие и предложили принять непосредственное участие в работе организации, став президентом „Справедливой помощи“. Это большая честь и огромная ответственность», — сказала Соколова.