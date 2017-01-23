Журналистку Ксению Соколову назвали кандидатом на место главы фонда Елизаветы Глинки

Основным претендентом на место главы фонда «Справедливая помощь» после гибели Елизаветы Глинки стала журналистка Ксения Соколова. Об этом со ссылкой на различные источники сообщает РБК.

По словам одного из собеседников издания, Глинка сама считала правильным, чтобы фондом в случае ее гибели руководила Соколова. При этом окончательного решения о назначении Соколовой нет, рассказал другой источник.

Сама Соколова, по информации РБК, скорее всего согласится возглавить фонд, но ненадолго, чтобы найти человека, который будет руководить им на постоянной основе.

Представитель «Справедливой помощи» Наталья Авилова заявила, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но она заметила, что Соколова давно сотрудничает с фондом и, в частности, помогла ему переехать в Дом милосердия на Новой Басманной улице в Москве.

«Мне предложили стать одним из попечителей фонда, и я на это согласилась. Насколько я знаю, все остальные назначения требуют процедур, которые должны пройти в фонде», — рассказала Соколова в разговоре с РИА Новости. Она добавила, что пока ей не предлагали возглавить фонд, но она готова обдумать такое предложение.