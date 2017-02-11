Тим Кук: фейковые новости убивают разум

Руководитель Apple Тим Кук в интервью The Daily Telegraph назвал недостоверные новости серьезной мировой угрозой, которая «убивает разум людей». По словам Кука, правительства всех стран должны всерьез заняться вопросом информирования граждан и борьбой с недостоверными новостями.

По словам Кука, необходимо создать современную версию системы массового оповещения, причем это можно при желании сделать очень быстро.

«Мы живем в то время, когда, к сожалению, побеждают те, кто гонятся за кликами, а не рассказывают всю правду», — заявил Кук. Он отметил, что считает феномен фейковых новостей кратковременным — в конце концов, по мнению главы Apple, людям нужна правда. Он также призвал технологические компании разработать инструменты для борьбы с недостоверными новостями.