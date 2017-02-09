Советник Трампа в прямом эфире призвала покупать товары Ivanka Trump. Ее обвинили в нарушении этики

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, выступая в эфире программы Fox & Friends утром 9 февраля, призвала телезрителей покупать товары под брендом Ivanka Trump, основанным дочерью Трампа Иванкой.

«Я сейчас сделаю бесплатную рекламу. Идите и покупайте сегодня же», — сказала, в частности, она. Призыв Конуэй был связан с недавним решением крупных торговых сетей Nordstrom и Neiman Marcus отказаться от продажи товаров под брендом Иванки Трамп.

Представители Демократической партии и общественные активисты обвинили Конуэй в нарушении правил для госслужащих в области этики, которые запрещают использовать свое положение для рекламы каких-либо товаров.

Члены комитета по этике Палаты представителей заявили, что попросят управление по этике правительства США проверить выступление Конуэй. Глава комитета, республиканец Джейсон Шаффец, как передает Associated Press, трижды назвал поступок Конуэй «неправильным», а также «очевидно переходящим черту» и «неприемлемым». Его коллега, демократ Элайджа Каммингс назвал случившееся «классическим нарушением» этических правил.

В управлении по этике заявили, что получили «экстраординарное» количество обращений от граждан «в связи с недавними событиями», но подчеркнули, что не имеют полномочий проводить расследования, а могут лишь консультировать соответствующие ведомства.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Конуэй «проконсультировали» в связи со случившимся.