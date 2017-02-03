Универмаги Nordstrom убрали из продажи линию одежды Ivanka Trump
Сеть американских магазинов Nordstrom отказалась от продажи линии одежды и обуви Ivanka Trump, к созданию которой причастна дочь президента США Дональда Трампа Иванка.
Такое решение администрация сети приняла на фоне акций протеста, организованной группой противников Трампа «Grab Your Wallet», требовавшей от Nordstrom прекратить сотрудничество с президентом и членами его семьи.
В заявлении, распространенном Nordstrom, говорится, что универмаги отказываются от бренда Ivanka Trump из-за плохих продаж этой линии одежды. Акции протеста в заявлении не упоминаются.
Представители «Grab Your Wallet», в свою очередь, заявили, что приветствуют решение Nordstrom, которое они напрямую связывают с проведенными акциями протеста.
«Каждый год мы убираем около 10 процентов [брендов] и обновляем наш ассортимент за счет привлечения такого же количества новых, — говорится в заявлении Nordstrom. — Исходя из показателей данного бренда [Ivanka Trump], мы решили не закупать его на этот сезон» (англ.яз.).