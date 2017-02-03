Универмаги Nordstrom убрали из продажи линию одежды Ivanka Trump

Washinghton Post
10:58, 3 февраля 2017
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Сеть американских магазинов Nordstrom отказалась от продажи линии одежды и обуви Ivanka Trump, к созданию которой причастна дочь президента США Дональда Трампа Иванка.

Такое решение администрация сети приняла на фоне акций протеста, организованной группой противников Трампа «Grab Your Wallet», требовавшей от Nordstrom прекратить сотрудничество с президентом и членами его семьи.

В заявлении, распространенном Nordstrom, говорится, что универмаги отказываются от бренда Ivanka Trump из-за плохих продаж этой линии одежды. Акции протеста в заявлении не упоминаются.

Представители «Grab Your Wallet», в свою очередь, заявили, что приветствуют решение Nordstrom, которое они напрямую связывают с проведенными акциями протеста.

«Каждый год мы убираем около 10 процентов [брендов] и обновляем наш ассортимент за счет привлечения такого же количества новых, — говорится в заявлении Nordstrom. — Исходя из показателей данного бренда [Ivanka Trump], мы решили не закупать его на этот сезон» (англ.яз.).

Washinghton Post
Одежда и обувь под брендом Ivanka Trump выпускаются с 2007 года. Дочь президента США, имя которого носит линия одежды, принимает, как сообщается непосредственное участие в работе компании. Под именем Иванки Трамп также выпускаются ювелирные изделия.
Группа активистов, проводивших акции против продажи марки Ivanka Trump в Nordstrom, была организована в знак протеста против оскорбительных высказываний Трампа в адрес женщин, о которых стало известно осенью 2016 года. На обнародованной тогда записи Трамп, в частности, говорит, что может «трогать женщин за промежность». Группа «Grab Your Wallet» («трогай свой кошелек») призывает торговые сети бойкотировать продажу товаров, приносящих доход Трампу или его семье.

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