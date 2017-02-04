Универмаги Neiman Marcus отказались от продажи украшений Ivanka Trump
Сеть универсальных магазинов Neiman Marcus отказалась от продажи ювелирных украшений Ivanka Trump, выпускаемых компанией, основанной дочерью президента США Дональда Трампа.
Руководство Neiman Marcus объяснило решение убрать украшения Ivanka Trump тем, что они пользовались невысоким спросом.
«Мы регулярно проводим оценку того, насколько представленные [в сети] бренды успешны в универмагах, онлайн-магазине или на обеих площадках», — пояснили в Neiman Marcus решение отказаться от украшений Ivanka Trump (англ.яз.).
Neiman Marcus — вторая крупная сеть американских универмагов, которая отказалась от продажи товаров, носящих имя Иванки Трамп. Ранее универмаги Nordstrom убрали из продажи одежду и обувь под брендом Ivanka Trump. В Nordstrom также объяснили свое решение низким спросом на эти товары.
От товаров, носящих имя дочери президента США, универмаги отказались на фоне развернутой активистами кампании с требованием бойкотировать продажу товаров, приносящих доход Трампу или его семье. Кампания была начата в знак протеста против оскорбительных высказываний Трампа в адрес женщин во время его предвыборной кампании.
Одежда, обувь и ювелирные украшения под брендом Ivanka Trump выпускаются с 2007 года. После победы отца на выборах президента США Иванка Трамп покинула руководящие посты в компаниях, выпускающих товары под ее именем.