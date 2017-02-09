Россия запустила непрерывный мониторинг мяса и молока из Белоруссии

Россельхознадзор организовал полный контроль за перемещением белорусской животноводческой продукции по территории России с момента пересечения границы. Такие меры, как заявили в ведомства, были приняты по просьбе Минска.

Продукция будет отслеживаться в информационных системах и » до момента попадания на прилавок.

Ранее, отмечают в Россельхознадзоре, Белоруссия неоднократно отвергала претензии к качеству своей продукции. В Минске заявляли, что нарушение санитарных норм выявляли в фальсифицированных товарах, произведенных в России.