Участковый обжаловал прекращение дела против преподавателя йоги, которого судили за незаконное миссионерство

Дождь
22:16, 6 февраля 2017
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Участковый из Санкт-Петербурга Арсен Магомедов подал в суд жалобу на прекращение дела в отношении преподавателя йоги Дмитрия Угая, которого судили за незаконное миссионерство из-за лекции про йогу. Об этом сообщает телеканал «Дождь», которому передал копию заявления юрист «Мемориала» Денис Шедов.

В заявлении Магомедова сказано, что на лекции Угай рассказывал о йоге «не как о физическом упражнении, а с точки зрения любви к Богу, духовному слиянию, стремлению к Богу как личности». При этом «слово Бог… означает всевысшее существо и неразрывно связано с религией», указывает участковый со ссылкой на толковые словари.

Поскольку сам Угай, как утверждает полицейский, состоит в индуистской организации «Шри Тайчанья Сарасват Матх», то во время лекции он «публично распространял информацию о вероучении среди людей, не являющихся участниками соответствующего объединения, для их вовлечения в него», пересказывает заявление «Дождь».

Дмитрий Угай был задержан в октябре 2016 года во время собственной лекции про философию йоги на фестивале «Ведалайф». Заявление в полицию на него написал человек по имени Наиль Насибулин, который утверждал, что на лекции Угай будет скрыто вести религиозную пропаганду.
Полицейские составили на Угая протокол по статье «нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях» (часть 4 статьи 5.26 КоАП), которая запрещает вести без разрешения властей миссионерскую деятельность; норма принята летом 2016 года в составе «пакета Яровой».
В январе 2017 года мировой судья Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга Жанна Кустанович прекратила дело.

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