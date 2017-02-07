Участковый обжаловал прекращение дела против преподавателя йоги, которого судили за незаконное миссионерство

Участковый из Санкт-Петербурга Арсен Магомедов подал в суд жалобу на прекращение дела в отношении преподавателя йоги Дмитрия Угая, которого судили за незаконное миссионерство из-за лекции про йогу. Об этом сообщает телеканал «Дождь», которому передал копию заявления юрист «Мемориала» Денис Шедов.

В заявлении Магомедова сказано, что на лекции Угай рассказывал о йоге «не как о физическом упражнении, а с точки зрения любви к Богу, духовному слиянию, стремлению к Богу как личности». При этом «слово Бог… означает всевысшее существо и неразрывно связано с религией», указывает участковый со ссылкой на толковые словари.

Поскольку сам Угай, как утверждает полицейский, состоит в индуистской организации «Шри Тайчанья Сарасват Матх», то во время лекции он «публично распространял информацию о вероучении среди людей, не являющихся участниками соответствующего объединения, для их вовлечения в него», пересказывает заявление «Дождь».