Трамп пригрозил лишить финансирования университет в Беркли, где из-за беспорядков сорвалась лекция его сторонника

Reuters
21:12, 2 февраля 2017
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить федерального финансирования Калифорнийский университет в Беркли, где 1 февраля протестующие сорвали лекцию его сторонника, редактора Breitbart News Майло Яннопулоса.

«Если университет в Беркли препятствует свободе слове и осуществляет насилие в отношении невинных людей с другой точкой зрения — никаких федеральных денег?», — написал президент США в твиттере.

Мероприятие с участием Майло Яннопулоса должно было пройти 1 февраля по инициативе группы студентов-республиканцев. Как пишет Reuters, у здания собрались на митинг около полутора тысяч человек, которые требовали отменить лекцию.

За два часа до начала на территории кампуса появились более сотни человек в черном и с повязками на лицах, которые начали бить в здании стекла и кидать файеры; полиция разогнала демонстрантов и отменила мероприятие.

Университет выпустил заявление с осуждением случившегося. Руководство подчеркнуло, что не считало высказывания Яннопулоса противоречащими ценностям заведения, однако разрешило мероприятие, поскольку он был приглашен студентами.

The Los Angeles Times пишет, что университет получает из бюджета более 8,5 миллиарда долларов при бюджете в 25 миллиардов долларов.
Майло Яннопулос — редактор консервативного издания Breitbart News, популярного среди «альтернативных правых» (его бывший руководитель Стивен Бэннон — ближайший советник Трампа). Оппоненты обвиняют Яннопулоса в высказывании расистских и мизогинистских взглядов; в 2016 году его забанили в твиттере за оскорбительные твиты в адрес афроамериканской актрисы Лесли Джонс, сыгравшей в новых «Охотниках за приведениями».
13 января из-за протестов было сорвано выступление Яннопулоса в Калифорнийском университете в Дейвисе.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться