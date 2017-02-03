Трамп пригрозил лишить финансирования университет в Беркли, где из-за беспорядков сорвалась лекция его сторонника

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить федерального финансирования Калифорнийский университет в Беркли, где 1 февраля протестующие сорвали лекцию его сторонника, редактора Breitbart News Майло Яннопулоса.

«Если университет в Беркли препятствует свободе слове и осуществляет насилие в отношении невинных людей с другой точкой зрения — никаких федеральных денег?», — написал президент США в твиттере.

If U.C. Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view - NO FEDERAL FUNDS? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017

Мероприятие с участием Майло Яннопулоса должно было пройти 1 февраля по инициативе группы студентов-республиканцев. Как пишет Reuters, у здания собрались на митинг около полутора тысяч человек, которые требовали отменить лекцию.

За два часа до начала на территории кампуса появились более сотни человек в черном и с повязками на лицах, которые начали бить в здании стекла и кидать файеры; полиция разогнала демонстрантов и отменила мероприятие.

Университет выпустил заявление с осуждением случившегося. Руководство подчеркнуло, что не считало высказывания Яннопулоса противоречащими ценностям заведения, однако разрешило мероприятие, поскольку он был приглашен студентами.

Chants of "shut it down, shut it down" outside #Milo. Crowd shows no signs of letting anyone in MRI the entrance. pic.twitter.com/eChAgxs3XV — Michael Bodley (@michael_bodley) February 2, 2017

Masked protestors just shot off fireworks and are tearing down fences at Berkeley. Milo inside. pic.twitter.com/3SRNLjuTVn — Michael Bodley (@michael_bodley) February 2, 2017

Just toppled a light pole. Craziest protest I've seen in Berkeley by far. Crowd fast turning violent. pic.twitter.com/5ujFLOtA4u — Michael Bodley (@michael_bodley) February 2, 2017