Главный советник Трампа: СМИ должны помалкивать

The New York Times
21:25, 26 января 2017
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Главный советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что мейнстримные американские СМИ «должны помалкивать», поскольку они не сумели предвидеть исход президентских выборов, а в ходе кампании поддерживали соперницу Трампа Хиллари Клинтон.

«СМИ должны чувствовать стыд и унижение, помалкивать и просто слушать», — заявил он газете The New York Times.

По мнению Бэннона, медиа «не понимают страну» и «до сих пор не понимают, почему Дональд Трамп — президент».

«Вы — оппозиционная партия. Не демократы», — цитирует его газета.

The New York Times пишет, что обратилась за комментарием к Бэннону по итогам первых дней работы нового пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, которого журналисты уличили в предоставлении ложных сведений.

Стивен Бэннон до августа 2016 года руководил консервативным сайтом Breitbart News, популярным среди американских «альтернативных правых». Он ушел с сайта, чтобы возглавить предвыборный штаб Дональда Трампа.
Сообщалось, что Бэннон был кандидатом на пост главы администрации президента. В результате эту должность занял один из руководителей Республиканской партии Рейнс Прибус, а Бэннон стал главным советником по стратегическим вопросам.
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