СК предложил журналистам поменьше писать о сексуальном насилии над детьми
Представитель Следственного комитета РФ Евгения Минаева заявила, что журналистам следует распространять поменьше информации о преступлениях сексуального характера против детей. По мнению Минаевой, публикации в СМИ могут провоцировать рост числа таких преступлений.
«Медуза» в пятницу, 3 февраля опубликует продолжение расследования с новыми свидетельствами о сексуальных домогательствах в «Лиге школ».
«Большое количество информации о лицах, совершающих преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, ведет к снижению критики других лиц, которые, возможно, замышляют совершение такого преступления», — сказала Минаева.
«Медуза» 23 января опубликовала первую часть расследования Даниила Туровского о «Лиге школ». Бывшие ученицы рассказали, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны руководителей учебного заведения.
Следственный комитет начал проверку в связи с публикацией «Медузы».