Прокурор попросил приговорить Навального к пяти годам условно

Обвинение попросило суд приговорить Алексея Навального к пяти годам условного срока по делу о хищении продукции КОГУП «Кировлес». Для второго подсудимого Петра Офицерова представители прокуратуры запросили четыре года условно, передает корреспондент «Медузы».

Прокуратура также потребовала назначить каждому подсудимому штраф в размере 500 тысяч рублей.

3 февраля в Ленинском районном суде Кирова прошли прения сторон на повторном процессе по делу «Кировлеса». Навальный и Офицеров свою вину не признали, защита попросила оправдать подсудимых.

«Я прошу вынести единственно возможное решение — оправдательный приговор. Иначе мы с вами пойдем по третьему, по четвертому кругу, так как приговор этот будет отменен как незаконный», — цитирует «Интерфакс» выступление Навального в суде.