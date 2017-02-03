Прокурор попросил приговорить Навального к пяти годам условно

Meduza
11:41, 3 февраля 2017
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Обвинение попросило суд приговорить Алексея Навального к пяти годам условного срока по делу о хищении продукции КОГУП «Кировлес». Для второго подсудимого Петра Офицерова представители прокуратуры запросили четыре года условно, передает корреспондент «Медузы».

Прокуратура также потребовала назначить каждому подсудимому штраф в размере 500 тысяч рублей.

3 февраля в Ленинском районном суде Кирова прошли прения сторон на повторном процессе по делу «Кировлеса». Навальный и Офицеров свою вину не признали, защита попросила оправдать подсудимых.

«Я прошу вынести единственно возможное решение — оправдательный приговор. Иначе мы с вами пойдем по третьему, по четвертому кругу, так как приговор этот будет отменен как незаконный», — цитирует «Интерфакс» выступление Навального в суде.

Дело «Кировлеса» было отправлено на повторное рассмотрение после решения Европейского суда по правам человека, который установил, что Навального и Офицерова осудили за действия, не отличимые от обычного ведения бизнеса.
В ходе процесса судья Алексей Втюрин отказал защите в вызове всех свидетелей, а также в сравнении закупочных цен на продукцию «Кировлеса». По мнению судьи, все необходимые сведения уже содержались в материалах дела.
На первом суде по «Кировлесу» Навального и Офицерова приговорили соответственно к пяти и четырем годам условно (обвинение просило соответственно шесть и пять лет реального срока). Их признали виновными в принуждении руководства предприятия продать им товар по заниженной цене для последующей перепродажи с прибылью. Ущерб обвинение оценило в 16 миллионов рублей.

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