Песков: надеемся, сепаратистам хватит боеприпасов для борьбы с агрессией Украины

Кремль выразил надежду, что у пророссийских сепаратистов в Донбассе хватит боеприпасов, чтобы «отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины». Такое заявление сделал представитель администрации президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, когда у ДНР и ЛНР могут кончиться боеприпасы.

При этом сам Кремль, по словам Пескова, подсчетом боеприпасов не занимается.