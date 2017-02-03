Песков: надеемся, сепаратистам хватит боеприпасов для борьбы с агрессией Украины
Кремль выразил надежду, что у пророссийских сепаратистов в Донбассе хватит боеприпасов, чтобы «отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины». Такое заявление сделал представитель администрации президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, когда у ДНР и ЛНР могут кончиться боеприпасы.
При этом сам Кремль, по словам Пескова, подсчетом боеприпасов не занимается.
«Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины», — сказал пресс-секретарь президента РФ
В конце января в пригороде Донецка возобновились активные боевые действия между Вооруженными силами Украины и пророссийскими сепаратистами, которые занимают город.
По данным Минобороны Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики за несколько дней в боях погибли более 30 человек.