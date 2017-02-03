Минобороны Украины и ДНР назвали число погибших за последние дни. Убиты более 30 человек

С 29 января в районе Авдеевки погибли 10 украинских военнослужащих, 66 получили ранения. Такие данные, сообщает «Украинская правда», объявил первый заместитель начальника объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Андрей Цветков.

По словам Цветкова, противник с 29 января провел 40 длительных обстрелов украинских позиций и выпустил около 6000 снарядов. По состоянию на утро 3 февраля, добавил он, обстрелы продолжаются.

В свою очередь представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о 18 погибших и 26 раненых со стороны сепаратистов, сообщает «Интерфакс».

Также в результате обстрелов с конца января, по словам Басурина, погибли шестеро местных жителей, 34 получили ранения.

Представитель ДНР утверждает, что с 29 января военнослужащие украинской армии предприняли десять атак позиций сепаратистов.