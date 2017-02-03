Марин Ле Пен пообещала ввести 10-процентный налог на работающих во Франции иностранцев

Лидер французской националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен планирует в случае победы на президентских выборах ввести 10-процентный налог на компании, в которых работают иностранцы.

Налог, сообщил представитель руководства «Национального фронта» Флориан Филиппо в интервью радиостанции RTL, должны будут, в числе прочих, платить компании, в которых работают граждане стран-членов Евросоюза.