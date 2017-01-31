Жену кандидата в президенты Франции заподозрили в коррупции. В парламенте устроили обыск

Правоохранительные органы Франции проводят обыски в Национальной ассамблее в рамках дела Пенелоп Фийон — супруги кандидата в президенты Франсуа Фийона.

Пенелоп Фийон подозревают в том, что она c 1998 по 2007 годы числилась помощником супруга в Национальной ассамблее, получала зарплату из бюджета, но не выполняла каких-либо обязанностей.

Кроме того, французские СМИ выяснили, что супруга Фийона в 2012–2013 годах числилась в штате журнала Revue des Deux Mondes, которым владеет друг ее мужа, получала зарплату в 5 тысяч евро в месяц, однако также не выполняла в издании никакой работы.

В редакции Revue des Deux Mondes полиция провела обыски ранее 31 января. Пенелоп и Франсуа Фийон были вызваны для дачи показаний. Фийон подозрения в причастности к коррупции отвергает.