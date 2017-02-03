Конгресс США проголосовал за отмену проверок при продаже оружия, введенных Обамой

Палата представителей Конгресса США, большинство мест в которой занимают республиканцы, проголосовала за отмену поправок об обязательной проверке покупателей оружия на наличие психиатрических заболеваний.

За законопроект было подано 285 голосов конгрессменов при 180 голосах против.

Поправки, введенные во время нахождения на посту президента Барака Обамы, предполагают, что покупатели оружия должны проверяться по общенациональной базе на наличие психиатрических заболеваний. Информация в такую базу должна поступать от Управления социального обеспечения.

Противники поправок указывали, что далеко не все психиатрические заболевания, сведениями о которых располагает Управление социального обеспечения, являются препятствием для владения оружием. Таким образом, указывали они, могут быть нарушены конституционные права граждан США.