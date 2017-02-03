Конгресс США проголосовал за отмену проверок при продаже оружия, введенных Обамой

CNN
06:49, 3 февраля 2017
Надежный источник

Палата представителей Конгресса США, большинство мест в которой занимают республиканцы, проголосовала за отмену поправок об обязательной проверке покупателей оружия на наличие психиатрических заболеваний.

За законопроект было подано 285 голосов конгрессменов при 180 голосах против.

Поправки, введенные во время нахождения на посту президента Барака Обамы, предполагают, что покупатели оружия должны проверяться по общенациональной базе на наличие психиатрических заболеваний. Информация в такую базу должна поступать от Управления социального обеспечения.

Противники поправок указывали, что далеко не все психиатрические заболевания, сведениями о которых располагает Управление социального обеспечения, являются препятствием для владения оружием. Таким образом, указывали они, могут быть нарушены конституционные права граждан США.

«Эти поправки заставляют Управление социального обеспечения превышать свои полномочия и ведут к ущемлению прав американцев с ограниченными возможностями, которые получают социальные пособия», — заявил во время дебатов в Конгрессе депутат от Техаса республиканец из Кевин Брэди (англ.яз.).

CNN
Проверка покупателей оружия по национальной базе данных на предмет наличия психиатрических заболеваний была введена в 2015 году.
Поправка входила в пакет мер по регулированию оборота оружия в США, разработку которого администрация президента Барака Обамы начала после массового убийства в школе «Сэнди-Хук» в штате Коннектикут.
14 декабря 2012 года 20-летний Адам Лэнза убил свою мать, затем пришел в школу и застрелил 20 учеников и шестерых учителей. Лэнза использовал оружие, которым на законных основаниях владела его мать. После убийства Лэнза покончил с собой. Убийца страдал психиатрическим заболеванием.
Ужесточение регулирования оборота оружия было одним из ключевых пунктов программы президент-демократа Барака Обамы.
Ранее республиканец Дональд Трамп, сменивший Обаму на посту президента, подписал указ об отмене реформы системы здравоохранения, проведенной при его предшественнике. Реформа, известная под названием Obamacare, была одним из главных предвыборных обещаний Обамы.

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