В Думу внесли законопроект о запрете встреч депутатов с избирателями без согласования

В Государственную думу внесен законопроект, по которому встреча депутата любого уровня (от муниципального до Госдумы) с избирателями должна проводиться в сооветствии с законом о массовых мероприятиях. Документ внесла депутат от «Единой России» Ирина Белых.

Как сказано в пояснительной записке, новый законопроект направлен на публичные формы встреч с депутатами, которые требуют «дополнительного правового регулирования, в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан».

На встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах закон распространяться не будет. Для депутатов Белых предложила ввести особый порядок уведомления о встречах. Они должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее, чем за 7 дней (для обычных митингов минимальный срок — 10 дней).