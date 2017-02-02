Путин связал бои в Донбассе с желанием Киева наладить контакт с Трампом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обострение конфликта в Донбассе вызвано желанием властей Украины наладить отношения с администрацией нового президента США.

«Им нужно наладить отношения с действующей администрацией и тоже через конфликт — это всегда лучше, всегда удобнее, легче затянуть новую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом какой-то диалог», — заявил президент России.

При этом, по мнению Путина, «первая причина» обострения заключается в том, что «украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии».

Путин также заявил, что украинские бизнесмены финансировали кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. «Некоторые олигархи с одобрения, наверняка, политического руководства финансировали этого кандидата или кандидатку, если сказать более точно», — сказал президент.