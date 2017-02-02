Навальный на допросе в суде назвал обвинение лживым и сфабрикованным

На допросе в суде по делу «Кировлеса» Алексей Навальный заявил, что считает предъявленное ему обвинение лживым, сфабрикованным и политически мотивированным. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Навальный отметил, что Европейский суд по правам человека удовлетворил его жалобы на задержания во время политических акций в 2012–2014 годах и присудил ему компенсацию в 63 тысячи евро.

«Суд не может игнорировать политические мотивы этого дела», — заявил Навальный.