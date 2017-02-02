Навальный на допросе в суде назвал обвинение лживым и сфабрикованным
На допросе в суде по делу «Кировлеса» Алексей Навальный заявил, что считает предъявленное ему обвинение лживым, сфабрикованным и политически мотивированным. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».
Навальный отметил, что Европейский суд по правам человека удовлетворил его жалобы на задержания во время политических акций в 2012–2014 годах и присудил ему компенсацию в 63 тысячи евро.
«Суд не может игнорировать политические мотивы этого дела», — заявил Навальный.
Алексея Навального и второго обвиняемого Петра Офицерова обвиняют в хищении продукции «Кировлеса». Суд рассматривает это дело повторно. Первый приговор, по которому обвиняемые получили условные сроки, был отменен после того, как ЕСПЧ удовлетворил жалобу осужденных. Европейский суд пришел к выводу, что Навального и Офицерова привлекли к ответственности за действия, неотличимые от предпринимательства.
Суд по делу «Кировлеса» проходит в ускоренном режиме. 1 февраля судья взял с обвиняемых подписку о невыезде из Кирова — при том, что Навальный и Офицеров живут в Москве. Навальный заявил, что не намерен соблюдать подписку, и пообещал 4 февраля поехать в Петербург на открытие своего избирательного штаба. Оппозиционер решил баллотироваться в президенты России.