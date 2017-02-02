ЕСПЧ присудил Навальному 63 тысячи евро за семь задержаний на акциях протеста

ЕСПЧ
09:05, 2 февраля 2017
Надежный источник

Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны российских властей при задержании Алексея Навального на акциях протеста в 2012–2014 годах. Навальному присудили компенсацию в размере более 63 тысяч евро.

В своей жалобе Навальный оспаривал семь задержаний: после президентских выборов в марте 2012 года, после акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года (трижды), у Следственного комитета в октябре 2012 года и у Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2014 года (дважды).

Навальный утверждал, что российские правоохранительные органы разгоняли мирные демонстрации, а задержания называл попыткой помешать своей политической деятельности.

Суд признал нарушение права на мирные собрания и неправомерное ограничение свободы Навального. В шести случаях ЕСПЧ также усмотрел нарушение права на справедливое разбирательство. Претензию о дискриминации по политическим мотивам суд решил не рассматривать, так как задержания были признаны неправомерными.

Навальный ранее уже жаловался в ЕСПЧ на преследование по политическим мотивам. Так он трактовал возбуждение уголовного дела о хищении имущества предприятия «Кировлес». ЕСПЧ отказался считать это дело политическим, но постановил, что Навального осудили за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса. Сейчас дело находится на пересмотре.

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