На повторном процессе по «Кировлесу» судья отказался вызывать свидетелей защиты

Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин отказал стороне защиты в вызове всех свидетелей на повторном рассмотрении дела «Кировлеса».

Судья отказал нам в вызове ВСЕХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЗАЩИТЫ. Ну что же. Теперь можно и на обед.

П - правосудие. — Alexey Navalny (@navalny) February 2, 2017

Втюрин не нашел оснований для вызова свидетелей и экспертов, так как, по его словам, все необходимые показания и экспертизы уже есть в материалах дела, передает «Медиазона».

Защита подсудимых Алексея Навального и Петра Офицерова настаивала, что показания свидетелей помогут прояснить, почему сначала против них отказывались возбуждать дело. Эксперты, в свою очередь, могли бы подтвердить, что заявления о причинении предприятию «Кировлес» ущерба недостоверны.

Судья Втюрин также отказался истребовать документы о деятельности «Кировлеса», чтобы сравнить закупочные цены на продукцию. «Ключевой вопрос этого дела — просто взять и сравнить цены. По какой цене покупал лес Офицеров, и по какой покупали все остальные. Вы увидите, что было значительное количество клиентов, которые покупали еще дешевле, чем Офицеров», — заявил Навальный.

Политик счел отказ судьи истребовать документы признаком того, что приговор по делу снова будет обвинительным. Ожидается, что рассмотрение дела закончится уже 3 февраля.