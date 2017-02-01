Власти Ирака отказались от идеи запрета на въезд для американцев
Ирак не намерен вводить ответный запрет на въезд для американцев после указа президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр ближневосточного государства Хайдер Аль-Абади.
Власти страны, добавил Аль-Абади, рассматривают возможные варианты действий, но «мы воюем [c „Исламским государством“] и мы не хотим навредить национальным интересам».
«Ничего подобного мы делать не собираемся», — заявил Аль-Абади.
30 января парламент Ирака принял законопроект о запрете на въезд для американцев на 90 дней. Это стало ответом на аналогичный запрет со стороны США для граждан Йемена, Ирана, Ирака, Судана, Ливии, Сирии и Сомали.
Ранее запрет на въезд для американцев ввели власти Ирана.