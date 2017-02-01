Город Сан-Франциско подал в суд на Трампа

Прокурор Сан-Франциско
21:47, 31 января 2017
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Прокурор города Сан-Франциско Дэннис Херрера подал в суд иск к президенту США Дональду Трампу в связи с его указом, направленным против так называемых городов-убежищ — городов, власти которых отказываются выдавать федеральным властям нелегалов для депортации.

Истцами выступают город и округ Сан-Франциско, ответчиками — президент Трамп, министр внутренней безопасности Джон Келли и исполняющий обязанности генпрокурора США Дана Боэнте.

Прокурор просит суд признать указ Трампа неконституционным и превышающим полномочия президента.

По словам Херреры, администрация Трампа ошибочно обвиняет города-убежища в укрытии преступников, в то время как Сан-Франциско, утверждает прокурор, всегда сотрудничает с федеральными властями, когда речь идет об уголовных преступлениях.

«Решение подать иск — непростой шаг. Но он необходим для защиты людей в этом городе, штате и стране от произвола со стороны президента, в чьих словах и действиях пока было видно мало уважения к нашей Конституции и верховенству закона», — заявил прокурор.

Городами-убежищами называют города, в которых власти отказываются задерживать и выдавать иммиграционным органам нелегальных мигрантов лишь из-за отсутствия у них документов. К их числу относятся крупнейшие города США, в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и Сан-Франциско.
Сторонники таких мер указывают, в частности, что в этих городах нелегалы не боятся в случае необходимости обращаться в полицию; по их словам, в городах-убежищах ниже уровень преступности.
 25 января президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий полномочия офицеров миграционной службы и требующий лишить города-убежища федерального финансирования, помимо необходимого для поддержания работы органов правопорядка.
30 января иск к Трампу подал прокурор штата Вашингтон. Иск был связан с другим указом президента, ограничившим въезд в страну беженцев и граждан некоторых мусульманских стран.

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