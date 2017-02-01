Город Сан-Франциско подал в суд на Трампа

Прокурор города Сан-Франциско Дэннис Херрера подал в суд иск к президенту США Дональду Трампу в связи с его указом, направленным против так называемых городов-убежищ — городов, власти которых отказываются выдавать федеральным властям нелегалов для депортации.

Истцами выступают город и округ Сан-Франциско, ответчиками — президент Трамп, министр внутренней безопасности Джон Келли и исполняющий обязанности генпрокурора США Дана Боэнте.

Прокурор просит суд признать указ Трампа неконституционным и превышающим полномочия президента.

По словам Херреры, администрация Трампа ошибочно обвиняет города-убежища в укрытии преступников, в то время как Сан-Франциско, утверждает прокурор, всегда сотрудничает с федеральными властями, когда речь идет об уголовных преступлениях.

«Решение подать иск — непростой шаг. Но он необходим для защиты людей в этом городе, штате и стране от произвола со стороны президента, в чьих словах и действиях пока было видно мало уважения к нашей Конституции и верховенству закона», — заявил прокурор.