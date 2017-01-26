Стена Трампа Президент США начал борьбу с мигрантами. Главное

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал постановление о строительстве стены на границе с Мексикой — то есть начал выполнять одно из главных своих предвыборных обещаний. Помимо этого, он ужесточил правила депортации нелегальных мигрантов и, по слухам, в ближайшее время собирается полностью запретить въезд в Штаты беженцам из Сирии, Ливии и других стран Ближнего Востока. «Медуза» рассказывает, как будут претворяться в жизнь инициативы Трампа.

Нация без границ — не страна

Дональд Трамп одним из своих первых указов на посту президента США всего через пять дней после инаугурации поручил министерству национальной безопасности начать строительство стены на границе с Мексикой. По словам Трампа, США сейчас живут в условиях миграционного кризиса на южной границе, которую нелегально пересекают сотни тысяч нелегалов из Центральной Америки — и это, подчеркнул президент, вредит не только США, но и Мексике.

«Нация без границ — не нация», — заявил на пресс-конференции Трамп и добавил, что, начиная с этого момента, Штаты возвращают себе контроль над границами. Как подчеркивает The New York Times, Трамп преувеличивает масштабы миграционного кризиса: ежегодно пограничники выявляют около 400 тысяч нелегальных мигрантов (в основном из Центральной Америки), тогда как во времена президентства Джорджа Буша-младшего этот показатель достигал 1,2 миллиона человек.

Указ Трампа предписывает, что на всей протяженности границы с Мексикой, которая превышает три тысячи километров, должны быть возведены ограждения. Сейчас заборы охватывают только треть границы. Сколько будет стоить строительство, в указе не говорится. Трамп, согласно его полномочиям, может давать указания строить что угодно, но в пределах уже выделенных министерствам бюджетов; за дополнительным финансированием он обязан обращаться к Конгрессу.

Указ предписывает, что министерство национальной безопасности должно найти средства на строительство стены в рамках текущего бюджета, но, как пишет Vox, скорее всего, Трамп включит пункт о дополнительном финансировании на укрепление границы в новый бюджет ведомства, который будет обсуждаться конгрессменами в мае. Как следует из текста указа, министерство должно в ближайшее время подготовить предложения по финансированию строительства стены, а также в 180-дневный срок провести оценку безопасности южной границы и разработать план усиления контроля над ней. Как пишет Fox News, акции строительных компаний, которые в теории могут заняться строительством стены, выросли на 3% после заявлений Трампа.

Трамп по-прежнему настаивает, что за стену в той или иной степени должна заплатить Мексика, но не рассказывает, как именно собирается этого добиться. Он попросил правительство подсчитать, сколько денег уходят Мексике в качестве международной помощи на разнообразные нужды — вероятно, он будет оперировать этими данными в переговорах с мексиканскими властями. Президент Мексики Пенья Ньето заявил, что его страна не собирается ни за что платить, и осудил решение Трампа; по слухам, он планирует отменить поездку в США и встречу с Трампом, которая была назначена на конец января.

Спустя несколько часов после подписания закона в Нью-Йорке несколько сотен человек собрались на акцию протеста, организованную советом по отношениям США с исламским миром.

Стена — только начало

Помимо укрепления южной границы в указе Трампа говорится о новых правилах обращения с мигрантами. Теперь любого человека, который без соответствующих документов попытается попасть на территорию США, либо депортируют, либо обязательно задержат. До сих пор у пограничников имелось несколько разных инструкций: в том числе они могли просто отпустить беженцев и потребовать, чтобы мигранты в указанную дату пришли на заседание по вопросу о предоставлении убежища — или обязать носить браслет, отслеживающий перемещения.

Более того, у пограничников появляется право депортировать беженца обратно в Мексику даже в том случае, если его заявление на предоставление убежища принято и будет рассмотрено.

Обсуждаются и куда более серьезные меры по борьбе с мигрантами. В прессу попал предварительный текст указа, согласно которому запрещается на срок до четырех месяцев принимать новые заявления на убежище от беженцев, за исключением представителей религиозных меньшинств (вероятно, речь идет о христианах из стран Ближнего Востока). Другая часть этого указа — месячный запрет на выдачу виз жителям Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. В неопубликованном указе объясняется, что запреты необходимо ввести на переходный период, пока администрация Трампа будет модернизировать миграционное законодательство. В Белом доме не подтвердили достоверность документа.