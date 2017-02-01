Число выезжающих на отдых за границу россиян сократилось вдвое
За последние два года число жителей России, выезжающих на отдых за границу чаще, чем раз в год, сократилось вдвое, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.
Резкое сокращение числа клиентов, покупающих более одного тура в течение года, зафиксировали как турагенты, так и туроператоры, опрошенные изданием.
Такая ситуация, отмечают собеседники издания, напрямую сказывается на общем количество выезжающих за рубеж россиян: если в 2014 году их было 17 миллионов человек, то по предварительным итогам 2016 года их будет лишь 9 миллионов человек.
Вместе с частотой поездок сократились и средние затраты на отдых. Клиенты чаще выбирают бюджетные варианты размещения и реже бронируют системы all inclusive, сообщили участники рынка.
По мнению части опрошенных изданием туроператоров, в 2017 году частота поездок россиян за рубеж начнет постепенно расти. Надеяться на это, по их словам, позовляет рост числа проданных туров на новогодние праздники.
В то же время другие участники рынка дают более пессимистичные прогнозы. О росте частоты поездок, заявляют они, можно будет говорить только при реальном росте доходов россиян или потребительского доверия. Однако сейчас, добавляют они, никаких предпосылок для этого нет.
«В недорогом сегменте те, кто раньше выбирался за рубеж три-четыре раза в год, теперь сокращают число поездок лишь до летнего путешествия на море», — добавляет гендиректор «ВИП сервиса» Дмитрий Горин.