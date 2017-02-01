Число выезжающих на отдых за границу россиян сократилось вдвое

За последние два года число жителей России, выезжающих на отдых за границу чаще, чем раз в год, сократилось вдвое, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

Резкое сокращение числа клиентов, покупающих более одного тура в течение года, зафиксировали как турагенты, так и туроператоры, опрошенные изданием.

Такая ситуация, отмечают собеседники издания, напрямую сказывается на общем количество выезжающих за рубеж россиян: если в 2014 году их было 17 миллионов человек, то по предварительным итогам 2016 года их будет лишь 9 миллионов человек.

Вместе с частотой поездок сократились и средние затраты на отдых. Клиенты чаще выбирают бюджетные варианты размещения и реже бронируют системы all inclusive, сообщили участники рынка.

По мнению части опрошенных изданием туроператоров, в 2017 году частота поездок россиян за рубеж начнет постепенно расти. Надеяться на это, по их словам, позовляет рост числа проданных туров на новогодние праздники.

В то же время другие участники рынка дают более пессимистичные прогнозы. О росте частоты поездок, заявляют они, можно будет говорить только при реальном росте доходов россиян или потребительского доверия. Однако сейчас, добавляют они, никаких предпосылок для этого нет.