Индекс потребительского доверия россиян опустился до исторического минимума

В четвертом квартале 2016 года индекс потребительского доверия россиян, составляемый компанией Nielsen, опустился до 63 пунктов — минимального за 12 лет наблюдений значения.

Главной причиной снижения потребительского доверия, пишет «Коммерсант», в Nielsen называют изменение психологии потребителей, которые теперь следуют новым принципам: крайний рационализм, взвешенный, прагматичный подход к любой покупке, включая продукты питания.

Так, в четвертом квартале 2016 года 84 процента респондентов, опрошенных Nielsen, заявили, что «сейчас не лучшее время для покупок». По сравнению с аналогичным периодом годом ранее число давших такой ответ выросло на 11 процентных пунктов.

Число респондентов, сокративших свои расходы, за год выросло до 75 процентов (+2 процентных пункта). Большинство опрошенных экономят на покупке новой одежды (61 процент) и развлечениях вне дома (59 процентов). 53 процента стали покупать более дешевые марки продуктов питания.