Падение реальных доходов россиян за год ускорилось почти в два раза

Реальные доходы россиян в 2016 году снизились на 5,9 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В 2015 году Росстат зафиксировал падение реальных доходов на 3,2 процента год к году, в 2014 году — на 0,7 процента. До этого в России на протяжении нескольких лет наблюдался рост доходов населения.

В номинальном выражении доходы жителей России в 2016 году составили 30 тысяч 775 рублей в месяц, продемонстрировав рост на 1 процент к 2015 году.