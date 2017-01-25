Падение реальных доходов россиян за год ускорилось почти в два раза

Интерфакс
13:41, 25 января 2017
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Реальные доходы россиян в 2016 году снизились на 5,9 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В 2015 году Росстат зафиксировал падение реальных доходов на 3,2 процента год к году, в 2014 году — на 0,7 процента. До этого в России на протяжении нескольких лет наблюдался рост доходов населения.

В номинальном выражении доходы жителей России в 2016 году составили 30 тысяч 775 рублей в месяц, продемонстрировав рост на 1 процент к 2015 году.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
В ноябре 2016 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что падение реальных доходов закончилось. По некоторым группам населения, сообщил он, наблюдается рост доходов, хотя его темпы, отметил Шувалов, ниже, чем прогнозировалось.
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