Черноморский флот назвал ложью сообщения о стрельбе по украинскому Ан-26

Представитель Черноморского флота РФ назвал ложью сообщения Минобороны Украины об обстреле с российских буровых вышек украинского военного транспортного самолета Ан-26. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, самолет совершил «провокационные заходы на вышки на предельно низкой высоте», после чего охрана «подала световые сигналы из сигнального пистолета».

«Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть», — заявил представитель флота.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что утром 1 февраля с «захваченных РФ буровых вышек» был обстрелян украинский Ан-26, совершавший тренировочный полет. Министр опубликовал фотографии фюзеляжа самолета с отверстием от пули.

Представители компании «Черноморнефтегаз», которой принадлежат буровые платформы, заявили, что «первый раз слышат об этой ситуации».