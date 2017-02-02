Украина передаст доказательства обстрела самолета Россией в Международный уголовный суд

Украина передаст Международному уголовному суду доказательства обстрела своего транспортного самолета Ан-26 над Черным морем со стороны России. Об этом в эфире «112 Украина» объявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Органы прокуратуры, по словам Матиоса, уже начали производство по делу об обстреле, сейчас проводится экспертиза патрона, использованного против Ан-26. Одну из пуль следователи затем намерены передать в международный суд.

Минобороны России, в свою очередь, вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Украины, чтобы выразить протест на действия украинской стороны. По мнению Москвы, Ан-26 совершил два опасных облета буровых вышек в Черном море на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности. Эти действия в Минобороны назвали провокацией.