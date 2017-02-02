Украина передаст доказательства обстрела самолета Россией в Международный уголовный суд

112 Украина
07:21, 2 февраля 2017
Надежный источник

Украина передаст Международному уголовному суду доказательства обстрела своего транспортного самолета Ан-26 над Черным морем со стороны России. Об этом в эфире «112 Украина» объявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Органы прокуратуры, по словам Матиоса, уже начали производство по делу об обстреле, сейчас проводится экспертиза патрона, использованного против Ан-26. Одну из пуль следователи затем намерены передать в международный суд.

Минобороны России, в свою очередь, вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Украины, чтобы выразить протест на действия украинской стороны. По мнению Москвы, Ан-26 совершил два опасных облета буровых вышек в Черном море на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности. Эти действия в Минобороны назвали провокацией.

1 февраля Украина объявила, что ее транспортный самолет был обстрелян над Черным морем с «захваченных РФ буровых вышек» во время тренировочного полета. Министр обороны Украины Степан Полторак продемонстрировал снимки фюзеляжа самолета с пулевыми отверстиями.
Представители Черноморского флота отвергли обвинения в обстреле. Там заявили, что с платформы были поданы световые сигналы из сигнального пистолета.
Буровые вышки, около которых произошел инцидент, до присоединения Крыма к России принадлежали Украине. Киев в связи с этим обвинил Москву в грабеже имущества и природных ресурсов.
В ноябре 2016 года Россия отозвала подпись под Римским статутом — документом, регулирующим работу Международного уголовного суда. Это было сделано вскоре после того, как прокурор МУС признал присоединение Крыма оккупацией. До этого работу суда в МИД России называли неэффективной.

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