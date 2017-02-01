Украина обвинила Россию в обстреле военного самолета над Черным морем

Министр обороны Украины
14:59, 1 февраля 2017
Надежный источник

Украинский военный транспортный самолет Ан-26 утром 1 февраля был обстрелян из стрелкового оружия в Черном море, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, огонь велся с «захваченных РФ буровых вышек» в районе Одесского газового месторождения. Самолет осуществлял «тренировочный полет».

В результате самолет получил повреждение, но благополучно приземлился. Экипаж не пострадал.

Представители РФ сообщения об инциденте пока не прокомментировали.

У Чорному морі обстріляно транспортний літак Збройних Сил України. Сьогодні, 1 лютого 2017 року, під час здійснення трен...

Опубликовано Степаном Полтораком 1 февраля 2017 г.

«Кроме того, экипажем была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны», — написал министр обороны.

Министр обороны Украины
1 февраля в Черном море начались военно-морские учения НАТО, в которых также принимает участие Украина. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия следит за этими маневрами. «Надеемся, что учения пройдут в максимально безопасной среде, без каких-то вызовов в отношении Российской Федерации. Во всяком случае, мы к этим вызовам готовы», — цитирует его «Интерфакс».
В декабре 2015 года две буровые установки компании «Черноморнефтегаз» были перемещены с Одесского месторождения в территориальные воды РФ. Украина обвинила Россию в «широкомасштабном грабеже имущества и природных ресурсов».

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