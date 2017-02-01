Украина обвинила Россию в обстреле военного самолета над Черным морем

Украинский военный транспортный самолет Ан-26 утром 1 февраля был обстрелян из стрелкового оружия в Черном море, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, огонь велся с «захваченных РФ буровых вышек» в районе Одесского газового месторождения. Самолет осуществлял «тренировочный полет».

В результате самолет получил повреждение, но благополучно приземлился. Экипаж не пострадал.

Представители РФ сообщения об инциденте пока не прокомментировали.