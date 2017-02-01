Украина обвинила Россию в обстреле военного самолета над Черным морем
Украинский военный транспортный самолет Ан-26 утром 1 февраля был обстрелян из стрелкового оружия в Черном море, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
По его словам, огонь велся с «захваченных РФ буровых вышек» в районе Одесского газового месторождения. Самолет осуществлял «тренировочный полет».
В результате самолет получил повреждение, но благополучно приземлился. Экипаж не пострадал.
Представители РФ сообщения об инциденте пока не прокомментировали.
У Чорному морі обстріляно транспортний літак Збройних Сил України. Сьогодні, 1 лютого 2017 року, під час здійснення трен...Опубликовано Степаном Полтораком 1 февраля 2017 г.
«Кроме того, экипажем была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны», — написал министр обороны.