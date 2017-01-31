Трамп уволил генпрокурора за нежелание исполнять указ о беженцах

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора страны Салли Йейтс, которая отказалась исполнять указ о запрете на въезд беженцев.

Представитель Белого дома Шон Спайсер назвал Йейтс человеком «со слабой позицией относительно границ и очень слабой — по нелегальной миграции». Вместо нее исполнять обязанности главы Минюста до назначения нового генпрокурора будет Дана Боэнте.

Ранее Йейтс опубликовала письмо к сотрудникам Минюста. В нем она призвала подчиненных не защищать позицию властей в судах по делам, которые касаются указа Трампа. Боэнте уже отменил это распоряжение и призвал прокуроров «исполнять свой долг».

Кандидат Трампа на пост генпрокурора Джефф Сешнс пока не заручился поддержкой Сената. Ожидается, что слушания по его кандидатуре пройдут 31 января.