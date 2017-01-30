США усложнили выдачу виз россиянам после указа Трампа о мигрантах
США изменили правила выдачи повторных виз гражданам РФ после указа президента Дональда Трампа об ужесточении правил въезда в страну.
По новым правилам, чтобы получить без собеседования деловую, туристическую, транзитную или журналистскую визу (типы B1/B2, C1/D и I), необходимо подать документы не позднее 11 месяцев после окончания предыдущей визы. Ранее этот срок составлял 47 месяцев.
Как пояснили «Дождю» в посольстве США, изменения связаны с приостановкой по указу Трампа программы Visa Interview Waiver, по которой неиммигрантские визы можно получать повторно без собеседования.
Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ об ужесточении правил въезда в страну. Указ, в частности, временно запретил въезд в страну жителям семи мусульманских стран, в том числе Ирака и Ирана, а также заморозил прием беженцев.