На заводе-производителе двигателей для «Протонов» сменят управляющего

Воронежский механический завод, производящий двигатели для ракет-носителей типа «Союз» и «Протон», передадут под управление научно-производственному объединению «Энергомаш», пишет «Коммерсант».

У двигателей для «Протона», собранных на этом заводе, были выявлены дефекты. Двигатели отправлены на дополнительную проверку, из-за которой пересмотрен график запуска таких ракет-носителей.

По словам источников издания в отрасли, в правительстве и «Роскосмосе» рассчитывают, что перевод предприятия под внешнее управление поможет вывести завод из кризиса.

В руководстве «Энергомаша» подтвердили, что Воронежский механический завод переходит под управление НПО.

Одновременно на воронежском заводе, пишет «Коммерсант», начата служебная проверка. По данным источников издания, проверка коснется всех сотрудников завода, причастных к сборке двигателей для «Протонов».