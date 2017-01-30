На заводе-производителе двигателей для «Протонов» сменят управляющего

Коммерсант
06:18, 30 января 2017
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Воронежский механический завод, производящий двигатели для ракет-носителей типа «Союз» и «Протон», передадут под управление научно-производственному объединению «Энергомаш», пишет «Коммерсант».

У двигателей для «Протона», собранных на этом заводе, были выявлены дефекты. Двигатели отправлены на дополнительную проверку, из-за которой пересмотрен график запуска таких ракет-носителей.

По словам источников издания в отрасли, в правительстве и «Роскосмосе» рассчитывают, что перевод предприятия под внешнее управление поможет вывести завод из кризиса.

В руководстве «Энергомаша» подтвердили, что Воронежский механический завод переходит под управление НПО.

Одновременно на воронежском заводе, пишет «Коммерсант», начата служебная проверка. По данным источников издания, проверка коснется всех сотрудников завода, причастных к сборке двигателей для «Протонов».

В рамках формирования интегрированной структуры ракетного двигателестроения, а также для реализации стратегии по повышению качества выпускаемой продукции «Роскосмоса» было принято решение о переходе ВМЗ под наше управление», — подтвердил «Ъ» гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов.

Коммерсант
В начале 2017 года стало известно, что при изготовлении двигателей для «Протона» на Воронежском механическом заводе в нарушении технологии были использованы не материалы с содержанием драгоценных металлов, а их менее жаростойкие аналоги. Проверкой произошедшего занимаются ФСБ и Следственный комитет.
Из-за отзыва для проверки качества всех изготовленных на воронежском заводе двигателей для «Протона» предполагается, что первый в 2017 году запуск такой ракеты-носителя состоится не ранее лета.

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