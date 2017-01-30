При передаче Исаакиевского собора РПЦ без работы останутся 160 сотрудников музея

При передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви без работы останутся почти 160 сотрудников музея. Об этом сообщил директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров.

«Мне очень жаль, потому что это специалисты, которые воспитывались этим музеем и работали на него многие годы, а кое-кто и десятилетия», — сказал Буров.

Сам музей, по его словам, после передачи собора РПЦ потеряет свое имя, а его устав придется полностью изменить.

Директор музея предположил, что власти Санкт-Петербурга в ближайшее время передадут церкви и другие памятники. «Я думаю, что Спас [храм Спаса на Крови] буквально следующий, у меня есть такое предчувствие. Не знаю про Петропавловский собор, но это тоже было бы неверным, как мне кажется», — сказал Буров.