Обама поддержал акции протеста в США

Meduza
20:14, 30 января 2017

Бывший президент США Барак Обама выступил в поддержку демонстраций, которые начались в стране после подписания президентом Дональдом Трампом указа, направленного против иммиграции. Соответствующее заявление опубликовала его пресс-служба.

«Реализация гражданами своих прав собираться и быть услышанными избранными должностными лицами — именно этого мы ждем, когда американские ценности под угрозой», — сказано в заявлении.

Прямо Трамп и предпринятые его администрацией действия в заявлении не упоминаются.

Отсылая к сравнениям нынешней политики с политикой самого Обамы, пресс-секретарь подчеркнул, что бывший президент «принципиально несогласен с идеями дискриминации людей из-за их веры или религии».

Как отмечает Politico, это первое официально заявление Обамы с момента ухода с поста президента.

В США начались акции протеста после решения Дональда Трампа временно запретить прием беженцев и въезд граждан некоторых мусульманских стран. Многие демонстрации проходят в аэропортах, где в ходе реализации указа Трампа были задержаны десятки иностранцев.
Администрация Трампа заявила, что въезд был временно запрещен жителям семи стран, список которых был составлен администрацией Барака Обамы. Тогда в антитеррористических целях для граждан этих государств был усложнен порядок получения виз в США.

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