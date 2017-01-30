Обама поддержал акции протеста в США

Бывший президент США Барак Обама выступил в поддержку демонстраций, которые начались в стране после подписания президентом Дональдом Трампом указа, направленного против иммиграции. Соответствующее заявление опубликовала его пресс-служба.

«Реализация гражданами своих прав собираться и быть услышанными избранными должностными лицами — именно этого мы ждем, когда американские ценности под угрозой», — сказано в заявлении.

Прямо Трамп и предпринятые его администрацией действия в заявлении не упоминаются.

Отсылая к сравнениям нынешней политики с политикой самого Обамы, пресс-секретарь подчеркнул, что бывший президент «принципиально несогласен с идеями дискриминации людей из-за их веры или религии».

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX — Kevin Lewis (@KLewis44) January 30, 2017

Как отмечает Politico, это первое официально заявление Обамы с момента ухода с поста президента.