Названы имена подозреваемых в убийстве шести человек в мечети Квебека

Нападение на прихожан мечети в Квебеке совершили Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир. Об этом сообщает CBC со ссылкой на неназванные источники. Подробной информации о них нет.

Позже в суде подтвердили имена задержанных.

Биссоннетт и Хадир арестованы. Когда они предстанут перед судом и какое им предъявят обвинение, неизвестно. Полиция ничего не говорит о вероятных мотивах преступников.

Обновление. Полиция сообщила, что считает одного из арестованных свидетелем по делу, а не подозреваемым. О ком именно идет речь, не уточняется.