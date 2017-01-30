Названы имена подозреваемых в убийстве шести человек в мечети Квебека
Нападение на прихожан мечети в Квебеке совершили Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир. Об этом сообщает CBC со ссылкой на неназванные источники. Подробной информации о них нет.
Позже в суде подтвердили имена задержанных.
Биссоннетт и Хадир арестованы. Когда они предстанут перед судом и какое им предъявят обвинение, неизвестно. Полиция ничего не говорит о вероятных мотивах преступников.
Обновление. Полиция сообщила, что считает одного из арестованных свидетелем по делу, а не подозреваемым. О ком именно идет речь, не уточняется.
Нападение на прихожан мечети в Квебеке было совершено 29 января. Преступники открыли огонь во время вечерней молитвы. По последним данным, шесть человек погибли, еще 19 получили ранения. Пятеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение на мечеть терактом против мусульман.