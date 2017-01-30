В мечети Квебека застрелили шесть человек
В Квебеке совершено вооруженное нападение на мечеть, в результате застрелены шесть человек. Нападение произошло во время вечерней молитвы в воскресенье 29 января, рассказал глава исламского культурного центра.
В полиции рассказали, что еще восемь человек получили ранения, двое подозреваемых в нападении задержаны.
При этом свидетель произошедшего рассказал Reuters, что нападавших могло быть трое. Всего в момент нападения в мечети находились до 40 человек.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся терактом против мусульман. Он выразил соболезнования близким погибших.
#BREAKING Up to five dead in shooting at Quebec City mosque https://t.co/n0ePTQ9gXg pic.twitter.com/rkeAJKvqW3— AFP news agency (@AFP) January 30, 2017
Quebec mosque shooting, Canada:— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 30, 2017
Five killed, mosque leader says
Two suspects arrested, police says https://t.co/CC0BrIJy71 pic.twitter.com/ftQByMh38Q