В мечети Квебека застрелили шесть человек

В Квебеке совершено вооруженное нападение на мечеть, в результате застрелены шесть человек. Нападение произошло во время вечерней молитвы в воскресенье 29 января, рассказал глава исламского культурного центра.

В полиции рассказали, что еще восемь человек получили ранения, двое подозреваемых в нападении задержаны.

При этом свидетель произошедшего рассказал Reuters, что нападавших могло быть трое. Всего в момент нападения в мечети находились до 40 человек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся терактом против мусульман. Он выразил соболезнования близким погибших.

#BREAKING Up to five dead in shooting at Quebec City mosque https://t.co/n0ePTQ9gXg pic.twitter.com/rkeAJKvqW3 — AFP news agency (@AFP) January 30, 2017