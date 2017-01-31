За убийство шести человек в мечети Квебека задержали 27-летнего студента правых взглядов

27-летний Александр Биссоннетт, обвиняемый в нападении на мечеть в Квебеке, был известен в студенческих кругах города как сторонник правых консервативных взглядов. Об этом сообщает телеканал CBC.

После известия об аресте Биссоннетта в группе в фейсбуке, посвященной поддержке беженцев в Квебеке, появилась запись о нем.

«С болью и гневом мы узнали о личности террориста Александра Биссоннетта, который, к несчастью, был известен некоторым активистам в университете Лаваля и в соцсетях как сторонник [лидера французских националистов Марин] Ле Пен и противник феминизма», — сказано в заявлении.

Знакомый Биссоннетта рассказал газете The Globe and Mail, что часто спорил с ним о политике, в частности, из-за его нападок на беженцев и из-за поддержке Ле Пен и Дональда Трампа.

В университете Лаваля Биссоннетт изучал антропологию и политологию.