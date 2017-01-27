Следствие взяло объяснения у бывшего директора «Лиги школ»

РИА Новости
11:10, 27 января 2017
Требует подтверждения

Следователи получили объяснения бывшего директора московской школы «Лига школ», которого выпускники обвинили в сексуальном насилии и домогательствах. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Следственный комитет, добавил он, продолжает проверку фактов, изложенных в публикации о сексуальных домогательствах в «Лиге школ».

О сексуальных домогательствах в «Лиге школ» 25 января написала «Медуза». Двадцать выпускников школы рассказали о домогательствах со стороны директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.

«В рамках доследственной проверки следователь получил объяснение с бывшего директора учебного учреждения», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости
После публикации расследования Даниила Туровского о домогательствах в «Лиге школ» Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки в связи с публикацией.
Бебчук и Изюмов, после того, как «Лига школ» в 2015 году была расформирована, продолжили работать с детьми в других образовательных организациях.

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