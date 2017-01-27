Следствие взяло объяснения у бывшего директора «Лиги школ»

Следователи получили объяснения бывшего директора московской школы «Лига школ», которого выпускники обвинили в сексуальном насилии и домогательствах. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Следственный комитет, добавил он, продолжает проверку фактов, изложенных в публикации о сексуальных домогательствах в «Лиге школ».

О сексуальных домогательствах в «Лиге школ» 25 января написала «Медуза». Двадцать выпускников школы рассказали о домогательствах со стороны директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.