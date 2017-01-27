Дума отменила уголовное наказание за побои в семье

Государственная дума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. В третьем и окончательном чтении за документ проголосовали 380 депутатов, против — трое. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

«Получается следующая ситуация, что люди наказываются за обстоятельства, не имеющие отношения к правонарушению. Если мать-одиночка даст сыну затрещину, она становится уголовницей. А постороннего дядю накажут административно», — заявил во время обсуждения депутат от «Единой России» Андрей Исаев.

Представитель правящей партии напомнил, что ситуация с уголовной ответственностью за побои в семье привела в Европе к появлению «павликов морозовых». Исаев рассказал, что там суды лишают матерей и отцов родительских прав по заявлениям детей.

Против законопроекта выступили ЛДПР и КПРФ.