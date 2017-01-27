Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании. Это его первая международная встреча

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Это первая встреча Трампа на международном уровне.

Трамп и Мэй на пресс-конференции по итогам встречи высказались по поводу снятия санкций с России. По словам Трампа, об этом говорить пока рано. Мэй заявила, что санкции должны остаться в силе, пока не будут выполнены Минские соглашения.

Тереза Мэй передала президенту США приглашение от королевы Елизаветы II приехать в Великобританию в 2017 году. Трамп согласился. Мэй также рассказала, что Трамп на сто процентов поддерживает НАТО (ранее он говорил, что Альянс устарел).

Photo du Jour: Theresa May meets Pres Donald Trump in the Oval Office at the White House in Washington DC. By Stefan Rousseau/PA pic.twitter.com/KJk8vN5n5t — Stefan Rousseau (@StefanRousseau) January 27, 2017

По словам премьера Великобритании, позже она планирует обсудить с американским президентом борьбу с террористами из «Исламского государства». Трампа спросили о его заявлении о том, что «пытки работают». Президент США ответил, что новый министр обороны выступает против пыток и пообещал полагаться на его мнение.

Журналисты, которые освещали встречу Трампа и Мэй, жаловались на очередь при входе в Белый дом. Кроме того, охранники отказывались пропустить некоторых британских журналистов, у которых дата рождения была указана не в американском формате (месяц-день-год), а в формате день-месяц-год.