Трамп: мне сказали, что пытки работают

Президент США Дональд Трамп в интервью ABC News заявил, что считает пытки, в том числе имитацию утопления, эффективным средством.

Он пояснил, что на днях спросил у высокопоставленных сотрудников спецслужб, работают ли пытки. «Ответ был: да, безусловно», — рассказал президент США.

Трамп добавил, что, по его мнению, «бороться с огнем нужно с помощью огня», и привел в пример убийства террористами христиан на Ближнем Востоке.

В то же время президент подчеркнул, что положится в этом вопросе на мнение своей команды, прежде всего, министра обороны Джеймса Мэттиса и директора ЦРУ Майка Помпео.

People within the intel community are telling Trump that "torture works." Are they also telling him it's illegal?pic.twitter.com/cuXwsZIvab — Carlton Banksy (@rtyson82) January 25, 2017

Как указывает ABC News, ранее сам Трамп цитировал мнение Мэттиса о бесполезности пыток. Помпео во время слушаний в Сенате заявил, что «не может себе представить», что Трамп прикажет вернуться к использованию силовых методов ведения допросов.