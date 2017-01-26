Трамп: мне сказали, что пытки работают

ABC
22:23, 25 января 2017
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Президент США Дональд Трамп в интервью ABC News заявил, что считает пытки, в том числе имитацию утопления, эффективным средством.

Он пояснил, что на днях спросил у высокопоставленных сотрудников спецслужб, работают ли пытки. «Ответ был: да, безусловно», — рассказал президент США.

Трамп добавил, что, по его мнению, «бороться с огнем нужно с помощью огня», и привел в пример убийства террористами христиан на Ближнем Востоке.

В то же время президент подчеркнул, что положится в этом вопросе на мнение своей команды, прежде всего, министра обороны Джеймса Мэттиса и директора ЦРУ Майка Помпео. 

Как указывает ABC News, ранее сам Трамп цитировал мнение Мэттиса о бесполезности пыток. Помпео во время слушаний в Сенате заявил, что «не может себе представить», что Трамп прикажет вернуться к использованию силовых методов ведения допросов.

25 января ряд американских СМИ сообщили, что Трамп подготовил указ, который позволит ЦРУ заново открыть зарубежные тюрьмы для содержания подозреваемых в терроризме. Пресс-секретарь президента отверг подлинность документа.
В проекте указа нет директив по возвращению пыток; по данным Associated Press, Трамп велел провести ревизию методов допроса подозреваемых в терроризме.
В ходе предвыборной кампании Трамп высказывался в пользу использования пыток водой «и не только». В своих публичных выступлениях он утверждал, что пытки работают и «только дурак может думать, что нет».
Так называемые расширенные методы ведения допроса (включавшие, в частности, избиения, лишения сна и еды, имитацию утопления и другие виды пыток) применялись в 2000-е годы в американских «секретных тюрьмах». В 2009 году президент США Барак Обама подписал указ о закрытии этих тюрем. Обама в публичных выступления называл некоторых из применявшихся в тюрьмах техники допроса пытками.

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