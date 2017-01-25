Трамп решил возродить «секретные тюрьмы» ЦРУ
Президент США Дональд Трамп подготовил указ о зарубежных тюрьмах для содержания подозреваемых в терроризме. Указ еще не подписан.
Как пишет The New York Times, в распоряжении которой оказался трехстраничный черновик, указ «О задержании и допросах военнослужащих противника» позволит ЦРУ заново открыть зарубежные «секретные тюрьмы», где содержались и подвергались пыткам подозреваемые в терроризме. Программа тюрем была свернута при Бараке Обаме.
В том же документе содержится указание Пентагону по возобновлению использования тюрьмы в Гуантанамо для содержания захваченных боевиков, в том числе и участников «Исламского государства». В нем также фигурирует положение, отменяющее директиву Обамы о предоставлении сотрудникам «Красного креста» доступа ко всем подозреваемым в терроризме, содержащимся на территории США.
«Указ не содержит инструкций по немедленному открытию тюрем ЦРУ или директив о применении пыток, однако он позволит значительно пересмотреть политику в обоих этих вопросах. Господин Трамп ранее обещал вернуть пытки водой «и даже что-то похуже», потому что «даже если пытки не работают, они их заслужили» (англ. яз.).