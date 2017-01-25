Трамп решил возродить «секретные тюрьмы» ЦРУ

The New York Times
16:17, 25 января 2017
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Президент США Дональд Трамп подготовил указ о зарубежных тюрьмах для содержания подозреваемых в терроризме. Указ еще не подписан.

Как пишет The New York Times, в распоряжении которой оказался трехстраничный черновик, указ «О задержании и допросах военнослужащих противника» позволит ЦРУ заново открыть зарубежные «секретные тюрьмы», где содержались и подвергались пыткам подозреваемые в терроризме. Программа тюрем была свернута при Бараке Обаме.

В том же документе содержится указание Пентагону по возобновлению использования тюрьмы в Гуантанамо для содержания захваченных боевиков, в том числе и участников «Исламского государства». В нем также фигурирует положение, отменяющее директиву Обамы о предоставлении сотрудникам «Красного креста» доступа ко всем подозреваемым в терроризме, содержащимся на территории США.

«Указ не содержит инструкций по немедленному открытию тюрем ЦРУ или директив о применении пыток, однако он позволит значительно пересмотреть политику в обоих этих вопросах. Господин Трамп ранее обещал вернуть пытки водой «и даже что-то похуже», потому что «даже если пытки не работают, они их заслужили» (англ. яз.).

The New York Times
Программа «секретных тюрем» существовала в США в 2000-х годах. В 2005 году ее существование официально признал президент Джордж Буш-младший.
По сообщениям СМИ, тюрьмы располагались в Польше, Литве, Румынии, Афганистане и ряде других стран. Журналисты также сообщали о применении в этих тюрьмах «расширенной техники ведения допроса», предполагающей некоторые виды пыток. Наибольшую известность получила имитация утопления.
Барак Обама подписал указ о закрытии «секретных тюрем» 23 января 2009 года — почти сразу же после инаугурации.
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