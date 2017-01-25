Трамп решил возродить «секретные тюрьмы» ЦРУ

Президент США Дональд Трамп подготовил указ о зарубежных тюрьмах для содержания подозреваемых в терроризме. Указ еще не подписан.

Как пишет The New York Times, в распоряжении которой оказался трехстраничный черновик, указ «О задержании и допросах военнослужащих противника» позволит ЦРУ заново открыть зарубежные «секретные тюрьмы», где содержались и подвергались пыткам подозреваемые в терроризме. Программа тюрем была свернута при Бараке Обаме.

В том же документе содержится указание Пентагону по возобновлению использования тюрьмы в Гуантанамо для содержания захваченных боевиков, в том числе и участников «Исламского государства». В нем также фигурирует положение, отменяющее директиву Обамы о предоставлении сотрудникам «Красного креста» доступа ко всем подозреваемым в терроризме, содержащимся на территории США.