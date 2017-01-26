Президент Мексики отменил встречу с Трампом
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была пройти 31 января в Вашингтоне.
«Сегодня утром мы сообщили Белому дому, что меня не будет на рабочей встрече с президентом США, назначенной на будущий вторник», — написал президент Мексики в твиттере.
За несколько часов до этого Трамп написал в твиттере, что встречу стоит отменить, если Мексика «не желает платить за так нужную ей стену» на границе.
25 января Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Президент США утверждает, что строительство в той или иной форме оплатит Мексика. Власти Мексики категорически отвергают эту возможность.