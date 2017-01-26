Президент Мексики отменил встречу с Трампом

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была пройти 31 января в Вашингтоне.

«Сегодня утром мы сообщили Белому дому, что меня не будет на рабочей встрече с президентом США, назначенной на будущий вторник», — написал президент Мексики в твиттере.

За несколько часов до этого Трамп написал в твиттере, что встречу стоит отменить, если Мексика «не желает платить за так нужную ей стену» на границе.