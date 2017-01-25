Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Reuters
19:12, 25 января 2017
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов.

Второй указ, в частности, лишает федеральных грантов так называемые города-убежища, в которых нелегальных мигрантов не подвергают преследованию за нарушение миграционного законодательства.

Ранее в интервью ABC News Трамп заявил, что строительство стены начнется «в ближайшие месяцы». Он повторил, что за работы в той или иной форме заплатит Мексика.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из наиболее резонансных обещаний Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Трамп утверждает, что заставит Мексику заплатить за строительство. Власти Мексики отвергают эту возможность.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться