Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов.

Второй указ, в частности, лишает федеральных грантов так называемые города-убежища, в которых нелегальных мигрантов не подвергают преследованию за нарушение миграционного законодательства.

Ранее в интервью ABC News Трамп заявил, что строительство стены начнется «в ближайшие месяцы». Он повторил, что за работы в той или иной форме заплатит Мексика.