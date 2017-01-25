Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов.
Второй указ, в частности, лишает федеральных грантов так называемые города-убежища, в которых нелегальных мигрантов не подвергают преследованию за нарушение миграционного законодательства.
Ранее в интервью ABC News Трамп заявил, что строительство стены начнется «в ближайшие месяцы». Он повторил, что за работы в той или иной форме заплатит Мексика.
Pres. Trump: Construction of border wall to begin "in months"; Mexico will “absolutely” reimburse the U.S. for wall. https://t.co/H0uApVrTYu pic.twitter.com/MEXAxLfO4f— ABC News (@ABC) January 25, 2017
Строительство стены на границе с Мексикой было одним из наиболее резонансных обещаний Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Трамп утверждает, что заставит Мексику заплатить за строительство. Власти Мексики отвергают эту возможность.